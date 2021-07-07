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Шоу: «Не мог поверить, что Роберто Карлос на меня подписался»

07 Июля 2021, 00:13,

Один из лучших левых защитников в истории футбола, Роберто Карлос, восторженно отозвался об игре англичанина Люка Шоу, отметив, что у него есть всё для того, чтобы стать мегафутболистом.

- Если честно, я не видел этих слов и впервые от вас услышал, - заявил Шоу the Lion's Den. - Конечно, приятно получать такую похвалу от одного из лучшего игроков моей позиции в истории. После матча с Украиной я видел, что он на меня подписался и прокомментировал фото. Если честно, не мог в это поверить. Приятно слышать такие слова от такой фигуры.

Люк Шоу наверняка выйдет на поле в матче с датчанами в среду.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Роберто Карлос, Люк Шоу
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