Дамсгор прокомментировал вылет Дании с Евро-2020

Хавбек сборной Дании Миккель Дамсгор, забивший гол в полуфинальном поединке против Англии (1:2 д.в.), прокомментировал вылет своей команды с континентального турнира.

«Огромное разочарование. Я полностью опустошен. Наша команда выложилась на 100 процентов. Очень неприятное чувство. Мы не добились своей цели в поединке с Англией», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В решающем матче чемпионата Европы - 2020 встретятся сборные Англии и Италии. Поединок пройдет в Лондоне 11 июля. Начало - 22:00 по московскому времени.