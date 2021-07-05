Хьюлманд: «Мы играем с Эриксеном в сердцах»

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05 Июля 2021, 00:01,
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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд дал комментарий по поводу матча 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии.
- Я верю в характер команды. И в любовь и сопереживание, которые она получает от болельщиков. Это нас окрыляет. Мы играем с Эриксеном в сердцах. Мы уверены в своих силах и продолжаем биться, - заявил тренер на пресс-конференции.
- Мне бы не хотелось еще раз говорить про 1992 год. Тогда было другое время, чемпионат Европы был иным, и футбол другим. Мы хотим писать свою собственную историю, - добавил тренер.
Дания и Англия сыграют 7 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Дании, Каспер Хьюлманд