Хьюлманд: «Мы играем с Эриксеном в сердцах»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд дал комментарий по поводу матча 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии.

- Я верю в характер команды. И в любовь и сопереживание, которые она получает от болельщиков. Это нас окрыляет. Мы играем с Эриксеном в сердцах. Мы уверены в своих силах и продолжаем биться, - заявил тренер на пресс-конференции.

- Мне бы не хотелось еще раз говорить про 1992 год. Тогда было другое время, чемпионат Европы был иным, и футбол другим. Мы хотим писать свою собственную историю, - добавил тренер.

Дания и Англия сыграют 7 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».