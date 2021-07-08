Масалитин: «Решением о пенальти в ворота Дании судья просто сломал игру»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат полуфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.

«Честно говоря, игра между Италией и Испанией была покруче. Игра протекала ожидаемо: англичане прессинговали, выглядели посильнее, моменты создали получше. Англия, конечно, сама по себе смотрелась лучше по игре. Но придуманный пенальти повлиял на результат матча, остался осадок. То, что Англия выиграет этот матч, было ожидаемо, они и выиграли.

В матче между Италией и Испанией рефери мог спокойно поставить пенальти за игру рукой у Кьеллини и сломать игру, но он этого не сделал. Я считаю, что решением о пенальти в ворота Дании судья просто сломал игру. Нельзя в таких матчах ставить такие сомнительные пенальти. Шанс у Дании был дотянуть до серии пенальти и выиграть в ней может быть, но, к сожалению, такие судейские ошибки не дали этого сделать. Но повторюсь, по игре Англия смотрелась посильнее», - сказал Масалитин.

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