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Хьюлманд: «Дания сильна командным духом»

06 Июля 2021, 20:19,

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд провел встречу с прессой перед матчем 1/2 финала Евро-2020.

«С момента завершения прошлого матча ждал игры против Англии. Поддержка прибавляет нам дополнительных сил. Мы благодарны за это своим болельщикам.

Нам предстоит встретиться с командой, которую я безмерно уважаю. Я много наблюдал за игрой Англии. Моему коллеге удалось проделать потрясающую работу на своем посту. У соперника в составе много сильных исполнителей, но мы верим в себя.

Дания сильна командным духом. Оба коллектива пребывают под давлением. Нужно продолжать играть, как мы делали это в течение всего турнира», - отметил Каспер Хьюлманд.

Поединок между сборными Англии и Дании пройдет 7 июля на «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Каспер Хьюлманд
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