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Петер Шмейхель - о падении Стерлинга: «Явная ошибка арбитра, это не пенальти»

08 Июля 2021, 10:17,

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель остался недоволен работой голландского рефери Данни Маккели в полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 против команды Англии (1:2 д.в.). В овертайме судья назначил спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который решил судьбу встречи.

«Явная ошибка арбитра. Думаю, по этому пенальти будет много споров. Но его там не было. Рефери серьезно ошибся. Я прекрасно знаю, что многие думают об этом. Такие пенальти не ставятся. Как бы то ни было, горжусь выступлением Дании на турнире», - приводит слова Швейхеля beIN Sports.

11 июля в Лондоне пройдет финал чемпионата Европы. В решающем матче сойдутся сборные Англии и Италии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рахим Стерлинг, Петер Шмейхель
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Комментарии (2)
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0
overkill666
08 Июля 2021, 11:17

сколько футбольных величин уже высказалось, все в один голос (кроме Линекера) говорят, что пенальти левый и должен был быть отменен после просмотра ВАР... надеюсь, в финале их за уши тащить не будут и будет прозрачная и чистая игра.

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superzina
08 Июля 2021, 10:57

11 м был 100 % .
Если даже если допустить , что №5 ни разу из двух попыток не ударил по ногам , то отрицать
что №24 опаздав просто толкает в спину отрицать невозможно .

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