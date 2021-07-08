Петер Шмейхель - о падении Стерлинга: «Явная ошибка арбитра, это не пенальти»

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08 Июля 2021, 10:17,
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель остался недоволен работой голландского рефери Данни Маккели в полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 против команды Англии (1:2 д.в.). В овертайме судья назначил спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который решил судьбу встречи.
«Явная ошибка арбитра. Думаю, по этому пенальти будет много споров. Но его там не было. Рефери серьезно ошибся. Я прекрасно знаю, что многие думают об этом. Такие пенальти не ставятся. Как бы то ни было, горжусь выступлением Дании на турнире», - приводит слова Швейхеля beIN Sports.
11 июля в Лондоне пройдет финал чемпионата Европы. В решающем матче сойдутся сборные Англии и Италии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рахим Стерлинг, Петер Шмейхель
сколько футбольных величин уже высказалось, все в один голос (кроме Линекера) говорят, что пенальти левый и должен был быть отменен после просмотра ВАР... надеюсь, в финале их за уши тащить не будут и будет прозрачная и чистая игра.
11 м был 100 % .
Если даже если допустить , что №5 ни разу из двух попыток не ударил по ногам , то отрицать
что №24 опаздав просто толкает в спину отрицать невозможно .