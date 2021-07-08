Петер Шмейхель - о падении Стерлинга: «Явная ошибка арбитра, это не пенальти»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель остался недоволен работой голландского рефери Данни Маккели в полуфинальном матче чемпионата Европы - 2020 против команды Англии (1:2 д.в.). В овертайме судья назначил спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который решил судьбу встречи.

«Явная ошибка арбитра. Думаю, по этому пенальти будет много споров. Но его там не было. Рефери серьезно ошибся. Я прекрасно знаю, что многие думают об этом. Такие пенальти не ставятся. Как бы то ни было, горжусь выступлением Дании на турнире», - приводит слова Швейхеля beIN Sports.

11 июля в Лондоне пройдет финал чемпионата Европы. В решающем матче сойдутся сборные Англии и Италии.

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