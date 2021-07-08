ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​УЕФА завёл дело по мотивам матча Англия – Дания

08 Июля 2021, 14:14,

УЕФА на своём сайте в разделе дисциплинарных новостей сообщил о возбуждении дела по мотивам полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1). Поводом стало поведение фанатов английской сборной на трибунах «Уэмбли».

Сборной Англии выдвигаются обвинения по трём пунктам:

а) использование фанатами лазерной указки;

б) ненадлежащее поведение фанатов во время исполнения государственного гимна;

в) использование фанатами пиротехники.

В ближайшее время соответствующий комитет УЕФА вынесет решение по этому делу. Вероятно, Футбольная ассоциация Англии столкнётся с санкциями.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 15:31

Интересно, этим т.н. судьям кэшем за "работу" отслюнявили или перевели на супер-пупер тайную офшорку?

1
Juventissimo
08 Июля 2021, 15:18

УЕФА только и делает, что возбуждается.

0
White_Shark
08 Июля 2021, 14:40

ахах)) когда какое-нибудь дисциплинарное дело УЕФА доводило до чего-то серьезного?

1
Misha_diablo_football
08 Июля 2021, 14:23

а где возбуждение дело по проверке работы арбитров в матче Англия-Дания...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко