​УЕФА завёл дело по мотивам матча Англия – Дания

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08 Июля 2021, 14:14,
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УЕФА на своём сайте в разделе дисциплинарных новостей сообщил о возбуждении дела по мотивам полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1). Поводом стало поведение фанатов английской сборной на трибунах «Уэмбли».
Сборной Англии выдвигаются обвинения по трём пунктам:
а) использование фанатами лазерной указки;
б) ненадлежащее поведение фанатов во время исполнения государственного гимна;
в) использование фанатами пиротехники.
В ближайшее время соответствующий комитет УЕФА вынесет решение по этому делу. Вероятно, Футбольная ассоциация Англии столкнётся с санкциями.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии
Интересно, этим т.н. судьям кэшем за "работу" отслюнявили или перевели на супер-пупер тайную офшорку?
УЕФА только и делает, что возбуждается.
ахах)) когда какое-нибудь дисциплинарное дело УЕФА доводило до чего-то серьезного?
а где возбуждение дело по проверке работы арбитров в матче Англия-Дания...