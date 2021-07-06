​Кристенсен: «Попробуем заставить «Уэмбли» замолчать»

Защитник сборной Дании Андрес Кристенсен высказался в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы против Англии.

Сборные Англии и Дании разыграют билет в финал чемпионата Европы в среду, 7 июля. Стартовый свисток на «Уэмбли» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Стадион «Уэмбли» отведён для важных матчей. Как вы знаете, на этот раз там будет совсем немного датчан. Мы будем в явном меньшинстве, придётся это учитывать. С нетерпением ждём матча, хотя будет тяжело. Попробуем заставить целый стадион замолчать», - приводятся слова Кристенсена на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, что на предыдущих стадиях плей-офф сборная Дании обыграла Уэльс и Чехию с результатами 4:0 и 2:1 соответственно.