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Поульсен: «Мы не считаем Англию фаворитом»

05 Июля 2021, 19:44,

Юссуф Поульсен поделился мыслями касаемо предстоящего полуфинального поединка Чемпионата Европы, в котором его команда будет противостоять на «Уэмбли» английской сборной.

«Болельщики и медиа считают Англию фаворитом встречи с нами, но мы с этим не согласны. Нам дважды приходилось встречаться с этим соперником в Лиге наций, и мы набрали 4 балла в этих играх. Если в лагере английской сборной уверены насчёт своей победы, это слишком смелая реакция с ее стороны», - подчеркнул Юссуф Поульсен в интервью официальному сайту УЕФА.

Отметим, что в последней очной встрече в Лондоне датчане победили благодаря голу Кристиана Эриксена с пенальти.

Игра ½ финала Евро-2020 Англия – Дания состоится 7 июля в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Юссуф Поульсен
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