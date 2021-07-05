Поульсен: «Мы не считаем Англию фаворитом»

|
05 Июля 2021, 19:44,
|
|
Юссуф Поульсен поделился мыслями касаемо предстоящего полуфинального поединка Чемпионата Европы, в котором его команда будет противостоять на «Уэмбли» английской сборной.
«Болельщики и медиа считают Англию фаворитом встречи с нами, но мы с этим не согласны. Нам дважды приходилось встречаться с этим соперником в Лиге наций, и мы набрали 4 балла в этих играх. Если в лагере английской сборной уверены насчёт своей победы, это слишком смелая реакция с ее стороны», - подчеркнул Юссуф Поульсен в интервью официальному сайту УЕФА.
Отметим, что в последней очной встрече в Лондоне датчане победили благодаря голу Кристиана Эриксена с пенальти.
Игра ½ финала Евро-2020 Англия – Дания состоится 7 июля в Лондоне.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Юссуф Поульсен