Экс-наставник сборной Дании Харейде: «Кейн напоминает Роналду»

Бывший главный тренер сборной Дании Аге Харейде, который вывел команду в групповой раунд Евро-2020, восхищается талантом форварда англичан Гарри Кейна.

- Гарри Кейн напоминает Криштиану Роналду. Дайте ему шанс, и он забьет, вот почему он так опасен. Он дрифтует по полю, и кажется, что он вне игры, но вдруг один пас от Стерлинга, Санчо или Грилиша, и он забивает, - заявил Харейде BBC Radio 5 Live.

Кейн провел групповой турнир Евро-2020 без голов, но затем забил трижды в ворота сборных Германии и Украины.

Матч Англия - Дания состоится в среду, начало в 22:00.