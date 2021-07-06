Экс-наставник сборной Дании Харейде: «Кейн напоминает Роналду»

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06 Июля 2021, 23:11,
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Бывший главный тренер сборной Дании Аге Харейде, который вывел команду в групповой раунд Евро-2020, восхищается талантом форварда англичан Гарри Кейна.
- Гарри Кейн напоминает Криштиану Роналду. Дайте ему шанс, и он забьет, вот почему он так опасен. Он дрифтует по полю, и кажется, что он вне игры, но вдруг один пас от Стерлинга, Санчо или Грилиша, и он забивает, - заявил Харейде BBC Radio 5 Live.
Кейн провел групповой турнир Евро-2020 без голов, но затем забил трижды в ворота сборных Германии и Украины.
Матч Англия - Дания состоится в среду, начало в 22:00.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Гарри Кейн, Сборная Дании, Аге Харейде