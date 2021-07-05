Кейн: «Дания собралась после тяжёлого старта и наращивает свою мощь»

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с командой Дании в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«Дания - отличная команда. Они собрались после тяжелого старта и с того момента наращивают свою мощь. Нам же необходимо сосредоточиться на себе. Матч пройдет на «Уэмбли», это серьезный плюс для нас. У нас есть отличная возможность выйти в финал», - приводит слова бомбардира официальный сайт УЕФА.

Встреча сборных Англии и Дании состоится в среду, 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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