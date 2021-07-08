Кейн - первый футболист в истории Евро, не забивший пенальти в овертайме

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн стал первым игроком в истории Евро, не реализовавшим 11-метровый удар в овертайме. Об этом информирует твиттер-аккаунт MisterChip.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В конце первого тайма дополнительного времени судья назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый неудачно исполнил Кейн, не сумев перехитрить Каспера Шмейхеля. Однако на добивании форвард был первым и направил мяч в ворота датчан. Этот гол стал победным в матче.

В финале турнира сыграют Англия и Италия. Матч пройдет в Лондоне 11 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру