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Кейн - первый футболист в истории Евро, не забивший пенальти в овертайме

08 Июля 2021, 09:58,

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн стал первым игроком в истории Евро, не реализовавшим 11-метровый удар в овертайме. Об этом информирует твиттер-аккаунт MisterChip.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В конце первого тайма дополнительного времени судья назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый неудачно исполнил Кейн, не сумев перехитрить Каспера Шмейхеля. Однако на добивании форвард был первым и направил мяч в ворота датчан. Этот гол стал победным в матче.

В финале турнира сыграют Англия и Италия. Матч пройдет в Лондоне 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн
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