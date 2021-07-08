Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020

Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» принимала датчан.

Сборная Англии без пропущенных мячей добралась до полуфинала и получила мощный бонус в виде домашних трибун на решающие матчи. Болельщиков из Испании, Италии и Дании в Англию не пустили, так что «три льва» не только играют на родном «Уэмбли», но ещё и на трибунах 90% - свои фанаты. До финала дружине Саутгейта оставался один шаг и сделать его предстояло в битве с Данией.

Очень символичный матч. Прагматичная Англия против романтичной Дании, которая начала ужасно, но по ходу турнира всех в себя влюбила. Как взбодрились с 4:1 над Россией, так до 2:1 над Чехией и продолжили. Но игра с Англией – дело совсем другое. Эта команда Саутгейта эмоциям не поддаётся, она монолитно катит по Евро-2020, за пять матчей одержав четыре победы с общим счётом 8:0. Но эмоции датчан в первые полчаса матча работали отменно.

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«Красне» не только играли с англичанами на равных, перебивая их по ударам в сторону ворот, но и сумели счёт открыть. Серия из двух штрафных ударов, каждый из которых был на пару метров ближе к воротам, завершилась космическим выстрелом Миккелья Дамсгора. Полузащитник «Сампдории» пробил идеально - метров с 23-х сильно и точно пробил над «стенкой». Пикфорд коснулся мяча перчаткой, но спасти не сумел.

Тут же англичане активизировались и получили штрафной удар с похожей позиции. Исполнять стандарт вызвался Стерлинг, не сумевший перебросить «стенку». Через пару минут Рахиму и вовсе стало стыдно перед всем стадионом. Кейн на правом краю разобрался с защитником, осмотрелся и выдал идеальный прострел, но Стерлинг с трёх метров умудрился пальнуть аккурат в Каспера Шмейхеля. Правда, спустя минуту Рахим немного исправился. Опять прострел с правого края пошёл (за авторством Сака), летел замыкать Стерлинг, но борьбе с ним сделал это Симон Кьяер - 1:1.

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Последние мгновения первого тайма датчане просто терпели, в своей штрафной площади ожидая свистка на перерыв. А второй тайм начали отличной атакой и опаснейшим ударом Дольберга. Правда, и офсайд был зафиксирован после, и Пикфорд потащил мяч в углу. На это ему не менее шикарным сейвом ответил Каспер Шмейхель. После штрафного Гарри Магуайр перевисел всех в воздухе, ловко пробил под штангу, однако датский голкипер достал мяч в углу. Давление на ворота датчан вроде усиливалось, но серия замен разбила игру на эпизоды и острота пропала.

Только проход Гарри Кейна с подозрением на пенальти (но VAR нашёл фол в атаке), да удар Магуайра в руки Шмейхелю достойны внимания в последние минуты основного времени матча. Встреча плавно перетекла в овертайм, повторив судьбу первого полуфинала. Но далее пути этих матчей разминулись. Давление Англии в овертайме знатно усилилось и Дания, пытавшаяся просто отсидеться в обороне, не выдержала. Каспер Шмейхель спас после опаснейшего удара Кейна с игры, ногой отразив мяч, но потом Стерлинг и арбитр подарили Гарри пенальти.

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Рахим с правого края забрался в штрафную площадь и упал, получив удар от Меле и тычок от Йенсена. Арбитр посоветовался с VAR и указал на «точку». Кейн и с пенальти не смог переиграть Шмейхеля, но первым оказался на добивании - 2:1. Схема и состав Дании явно не были настроены на камбэк и сборной Англии не составило труда отбить робкие атаки «красных».Волевая победа «трёх львов». Финал Евро-2020 образован - на «Уэмбли» сыграют Италия и Англия.