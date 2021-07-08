ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Англия добыла волевую победу над романтичной Данией и организовала себе домашний финал Евро-2020

08 Июля 2021, 00:41,

Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» принимала датчан.

Протокол игры  
Англия 2:1 Дания
    30' Дамсгор Миккель (0:1)
(1:1) Кьяер Симон 39'    
(2:1) Кейн Гарри 104'    
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри   49' Шоу Люк Филлипс Кэлвин Райс Деклан   95' (Хендерсон Джордан (   95') Сака Букайо   69' (Грилиш Джек (   69' Триппьер Киран   106') Маунт Мэйсон   95' (Фоден Фил (   95') Стерлинг Рахим Кейн Гарри
Запасные: Рэшфорд Маркус Коди Конор Джеймс Рис II Беллингхем Джуд Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон Санчо Джедон
Шмейхель Каспер Кристенсен Андреас   79' (Андерсен Йоаким (   79') Кьяер Симон Вестергор Янник   105' (Винд Жонас (   105') Стрюгер-Ларсен Йенс   67' (Норгор Кристиан (   67') Делани Томас   88' (Йенсен Матиас (   88') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Меле Йоаким Брайтвайт Мартин Дольберг Каспер   67' (Васс Даниэль (   67'   72') Дамсгор Миккель   67' (Поульсен Юссуф (   67')
Запасные: Йоргенсен Матиас Сков Роберт Рённов Фредерик Лоссль Йонас Корнелиус Андреас Ольсен Сков Андреас
07 июля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Сборная Англии без пропущенных мячей добралась до полуфинала и получила мощный бонус в виде домашних трибун на решающие матчи. Болельщиков из Испании, Италии и Дании в Англию не пустили, так что «три льва» не только играют на родном «Уэмбли», но ещё и на трибунах 90% - свои фанаты. До финала дружине Саутгейта оставался один шаг и сделать его предстояло в битве с Данией.

Очень символичный матч. Прагматичная Англия против романтичной Дании, которая начала ужасно, но по ходу турнира всех в себя влюбила. Как взбодрились с 4:1 над Россией, так до 2:1 над Чехией и продолжили. Но игра с Англией – дело совсем другое. Эта команда Саутгейта эмоциям не поддаётся, она монолитно катит по Евро-2020, за пять матчей одержав четыре победы с общим счётом 8:0. Но эмоции датчан в первые полчаса матча работали отменно.

Embed from Getty Images

«Красне» не только играли с англичанами на равных, перебивая их по ударам в сторону ворот, но и сумели счёт открыть. Серия из двух штрафных ударов, каждый из которых был на пару метров ближе к воротам, завершилась космическим выстрелом Миккелья Дамсгора. Полузащитник «Сампдории» пробил идеально -  метров с 23-х сильно и точно пробил над «стенкой». Пикфорд коснулся мяча перчаткой, но спасти не сумел.

Тут же англичане активизировались и получили штрафной удар с похожей позиции. Исполнять стандарт вызвался Стерлинг, не сумевший перебросить «стенку». Через пару минут Рахиму и вовсе стало стыдно перед всем стадионом. Кейн на правом краю разобрался с защитником, осмотрелся и выдал идеальный прострел, но Стерлинг с трёх метров умудрился пальнуть аккурат в Каспера Шмейхеля. Правда, спустя минуту Рахим немного исправился. Опять прострел с правого края пошёл (за авторством Сака), летел замыкать Стерлинг, но борьбе с ним сделал это Симон Кьяер - 1:1.

Embed from Getty Images

Последние мгновения первого тайма датчане просто терпели, в своей штрафной площади ожидая свистка на перерыв. А второй тайм начали отличной атакой и опаснейшим ударом Дольберга. Правда, и офсайд был зафиксирован после, и Пикфорд потащил мяч в углу. На это ему не менее шикарным сейвом ответил Каспер Шмейхель. После штрафного Гарри Магуайр перевисел всех в воздухе, ловко пробил под штангу, однако датский голкипер достал мяч в углу. Давление на ворота датчан вроде усиливалось, но серия замен разбила игру на эпизоды и острота пропала.

Только проход Гарри Кейна с подозрением на пенальти (но VAR нашёл фол в атаке), да удар Магуайра в руки Шмейхелю достойны внимания в последние минуты основного времени матча. Встреча плавно перетекла в овертайм, повторив судьбу первого полуфинала. Но далее пути этих матчей разминулись. Давление Англии в овертайме знатно усилилось и Дания, пытавшаяся просто отсидеться в обороне, не выдержала. Каспер Шмейхель спас после опаснейшего удара Кейна с игры, ногой отразив мяч, но потом Стерлинг и арбитр подарили Гарри пенальти.

Embed from Getty Images

Рахим с правого края забрался в штрафную площадь и упал, получив удар от Меле и тычок от Йенсена. Арбитр посоветовался с VAR и указал на «точку». Кейн и с пенальти не смог переиграть Шмейхеля, но первым оказался на добивании - 2:1. Схема и состав Дании явно не были настроены на камбэк и сборной Англии не составило труда отбить робкие атаки «красных».Волевая победа «трёх львов». Финал Евро-2020 образован - на «Уэмбли» сыграют Италия и Англия.

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Roni
08 Июля 2021, 01:10
Дания играла не плохо, но и хорошо что не вышла. Как они бы мертвые смотрелись против Италии? А финал бы получился предсказуемым.
0
Super fanat
08 Июля 2021, 01:08

Данию всё же жаль! Не по игре всё пошло. Я понимаю, что Англия доминировала и всё такое. Но Дания местами смотрелась ничуть не хуже и, пока были силы, атаковала. Потом они подиссякли и Англия плотно насела на ворота датчан за счёт класса. Но вскрыть-то оборону соперника они не смогли. Да и соперник изредка, но выскакивал в контратаки. Всё решил пенальти. Спорненький, тухленький пенальти, не по игре. Да и Кейн исполнил его по уровню этого пенальти. Но залетело. А дальше у Дании, помимо момента во втором экстра-тайме, просто не летело в ворота. Но Дамсгор сочинил красоту :) Дании не расстраиваться, они отыграли за Эриксена и свою страну лучше, чем кто-либо мог предположить до Евро. Можно ругать их за антифутбол, но они делали, что могли, силы кончились, а состав у них и близко не такой, как у Англии. Если бы не пенальти, победа бы читалась. А так чуть подпортили конечный результат. С победой трёх львов. А Дания - настоящие герои. Тренер её также перспективный и успехи её напрямую связаны с ним.

0
Roni
08 Июля 2021, 01:01
Может для неё организовали? В дополнительное время дали Мега 6 мин плюс ещё 40 сек сверху арбитр давал Англичанам закончить атаку. Назначенные сомнительные пенальти, в таком матче. Да и в целом мне интересно, на Евро Англия играла где нибудь ещё кроме как на Уэмбли?
30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
asb
08 Июля 2021, 00:56
Англикашки прошли с позорным пенальти, Италия их раскидает в первом тайме, англикашки впервые вышли в финал евро благодаря позорному пенальти такой должен быть заголовок
0
diasello.sun@gmail.com
08 Июля 2021, 00:54
Ну хорошо датская сказка закончилась! Молодцы - они. Ну спасибо Бельгии и Лукаку в частности, что они Данию вывели в плей-офф и не скатали вничью с Финляндией. В финал вышли две команды, которым симпатизировал! Ура, ура, ура!
0
Милка
08 Июля 2021, 01:01

Дания бы вышла с тремя очками. Вместо Украины

0
Oleg-Chelsea
08 Июля 2021, 00:44

Чтоб Англия проиграла в финале... не люблю ее, хотя и болею за Челси.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020
Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему