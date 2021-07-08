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Линекер - о пенальти: «Не понимаю споров об этом решении»

08 Июля 2021, 22:10,

Легенда английского футбола, а ныне главная звезда британского спортивного телевидения Гари Линекер высказал свое мнение по поводу эпизода с пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

«Не понимаю споров об этом решении, за это можно ставить два пенальти», - написал Линекер в своем «Твиттере».

Под занавес первого дополнительного тайма полуфинала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, арбитр матча Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за фол на Рахиме Стерлинге. Данное решение вызвало огромный резонанс среди болельщиков, журналистов и экспертов, по мнению большей части из них, в данной ситуации Стерлинг умышленно симулировал.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. Подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал чемпионата Европы, где встретятся со сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Рахим Стерлинг, Гари Линекер, Чемпионат Европы, я ан
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Комментарии (4)
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0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 23:37

Эх, Линекер, Линекер... Всегда считал вас честным и порядочным человеком. Ошибся. Лучше бы вспомнили, как вам один футбольный бог рукой забивал и как вы проклинали судью, засчитавшего этот гол. Вам любимчик - мерзавчик рахимка - такой же мерзавец, как тот судья. Да и вы от него недалеко ушли.

1
Euro 2016
08 Июля 2021, 23:20

правильно все говорит Линекер.

0
Pal Pay
08 Июля 2021, 22:39

Продался =)

0
Ale10JUFC
08 Июля 2021, 22:28
Интересно а если в другие ворота такой фол поставил бы судья ,тоже на два пенальти тянул бы по мнению Линекера.
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