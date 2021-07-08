Линекер - о пенальти: «Не понимаю споров об этом решении»

Легенда английского футбола, а ныне главная звезда британского спортивного телевидения Гари Линекер высказал свое мнение по поводу эпизода с пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

«Не понимаю споров об этом решении, за это можно ставить два пенальти», - написал Линекер в своем «Твиттере».

Под занавес первого дополнительного тайма полуфинала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, арбитр матча Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за фол на Рахиме Стерлинге. Данное решение вызвало огромный резонанс среди болельщиков, журналистов и экспертов, по мнению большей части из них, в данной ситуации Стерлинг умышленно симулировал.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. Подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал чемпионата Европы, где встретятся со сборной Италии.