Линекер - о пенальти: «Не понимаю споров об этом решении»

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08 Июля 2021, 22:10,
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Легенда английского футбола, а ныне главная звезда британского спортивного телевидения Гари Линекер высказал свое мнение по поводу эпизода с пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.
«Не понимаю споров об этом решении, за это можно ставить два пенальти», - написал Линекер в своем «Твиттере».
Под занавес первого дополнительного тайма полуфинала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, арбитр матча Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан за фол на Рахиме Стерлинге. Данное решение вызвало огромный резонанс среди болельщиков, журналистов и экспертов, по мнению большей части из них, в данной ситуации Стерлинг умышленно симулировал.
Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. Подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал чемпионата Европы, где встретятся со сборной Италии.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Рахим Стерлинг, Гари Линекер, Чемпионат Европы, я ан
Эх, Линекер, Линекер... Всегда считал вас честным и порядочным человеком. Ошибся. Лучше бы вспомнили, как вам один футбольный бог рукой забивал и как вы проклинали судью, засчитавшего этот гол. Вам любимчик - мерзавчик рахимка - такой же мерзавец, как тот судья. Да и вы от него недалеко ушли.
правильно все говорит Линекер.
Продался =)