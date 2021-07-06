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​Стерлинг высказался о несправедливой критике

06 Июля 2021, 15:41,

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу критики в свой адрес.

«Мой путь в сборной Англии был непростым. Раньше, как мне кажется, несправедливую критику я получал ещё до того, как коснулся мяча. В молодости мне было трудно с этим справляться.

Некоторые вещи могут оказывать на вас влияние. Вы можете думать, что это не так, но всего один комментарий, сделанный журналистом или бывшим футболистом, может засесть у вас в голове. Благодаря опыту я научился не обращать внимания на эти вещи», - высказался Стерлинг для BBC.

В среду, 7 июля, сборная Англии в полуфинале Евро-2020 сыграет против Дании.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг
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