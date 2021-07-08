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Хендерсон назвал ключевой момент матча с Данией

08 Июля 2021, 13:15,

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон дал интервью после выхода в финал Евро-2020. В полуфинальном поединке британцы оказались сильнее Дании (2:1 д.в.).

«Мы сумели быстро среагировать на пропущенный мяч. Команда быстро вернулась и игру и сравняла счет. Эта реакция стала ключевым моментом встречи. Сборная Англии с честью преодолела возникшие трудности», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В финале турнира сыграют сборные Англии и Италии. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Джордан Хендерсон
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Комментарии (1)
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0
Sergo
08 Июля 2021, 13:19

да-да, именно этот момент и является "ключевым" во всей игре)))

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