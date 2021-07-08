Хендерсон назвал ключевой момент матча с Данией

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08 Июля 2021, 13:15,
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Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон дал интервью после выхода в финал Евро-2020. В полуфинальном поединке британцы оказались сильнее Дании (2:1 д.в.).
«Мы сумели быстро среагировать на пропущенный мяч. Команда быстро вернулась и игру и сравняла счет. Эта реакция стала ключевым моментом встречи. Сборная Англии с честью преодолела возникшие трудности», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.
В финале турнира сыграют сборные Англии и Италии. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Джордан Хендерсон
да-да, именно этот момент и является "ключевым" во всей игре)))