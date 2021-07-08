Венгер: «Не знаю, почему они не попросили судью самому посмотреть эпизод»

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08 Июля 2021, 00:57,
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Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне чиновник ФИФА Арсен Венгер удивлён решению арбитра матча 1/2 финала Евро-2020 Англия - Дания поставить пенальти в ворота гостей.
- Не было пенальти. Я не знаю, почему они [арбитры системы ВАР] не попросили судью самому посмотреть эпизод. В таких моментах крайне важно, чтобы рефери сам был абсолютно уверен, что он прав. Но здесь не было явного фола. ВАР подвёл арбитра, - заявил Венгер в интервью beIN Sports.
Отметим, что на этом чемпионате Европы практически не было вопросов к работе судей. На этой игре работал 38-летний голландец Данни Маккели.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсен Венгер, Сборная Англии, ФИФА, Сборная Дании
Арбитр не выдержал давления трибун, он даже обрадовался, что не надо самому смотреть, будет на кого свалить.
На то и расчет. Виноваты будут если что ВАР.
Об этом теперь можно говорить хоть до усрачки, а счет на табло. Англичане ведь вообще не парятся на счет 1966 года - левое удаление Раттина им до лампочки, неочевидный гол в финале имени Бахрамова также пофиг. Главное то, что Англия - чемпион. Также и здесь будет, если Англия будет чемпионом. Будут радоваться и пофиг им на остальных. Благодарность Чеферина Англии за помощь с Суперлигой. Италии - победы в финале!!!!!!!!