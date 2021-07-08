Венгер: «Не знаю, почему они не попросили судью самому посмотреть эпизод»

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне чиновник ФИФА Арсен Венгер удивлён решению арбитра матча 1/2 финала Евро-2020 Англия - Дания поставить пенальти в ворота гостей.

- Не было пенальти. Я не знаю, почему они [арбитры системы ВАР] не попросили судью самому посмотреть эпизод. В таких моментах крайне важно, чтобы рефери сам был абсолютно уверен, что он прав. Но здесь не было явного фола. ВАР подвёл арбитра, - заявил Венгер в интервью beIN Sports.

Отметим, что на этом чемпионате Европы практически не было вопросов к работе судей. На этой игре работал 38-летний голландец Данни Маккели.

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