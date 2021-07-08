Брайтвайт: «Сборная Дании могла добиться большего»

Форвард сборной Дании Мартин Брайтвайт высказался о вылете с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/2 финала турнира датская команда потерпела поражение от Англии со счетом 1:2.

«Мы гордимся своим выступлением, хотя сейчас присутствует чувство разочарования. Нужно переварить этот результат. Наша команда могла добиться большего», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В финальном поединке сыграют сборные Англии и Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.