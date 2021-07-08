Брайтвайт: «Сборная Дании могла добиться большего»

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08 Июля 2021, 11:28,
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Форвард сборной Дании Мартин Брайтвайт высказался о вылете с чемпионата Европы - 2020. В матче 1/2 финала турнира датская команда потерпела поражение от Англии со счетом 1:2.
«Мы гордимся своим выступлением, хотя сейчас присутствует чувство разочарования. Нужно переварить этот результат. Наша команда могла добиться большего», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.
В финальном поединке сыграют сборные Англии и Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Дании, Мартин Брайтвайт