Лепёхин: Было бы обидно, если бы англичане, имея такое преимущество над Данией, не прошли в финал

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от полуфинального матча чемпионата Европы между Англией и Данией и высказал мнение по поводу спорного пенальти в ворота датчан.

- Для вас победа англичан над Данией получилась с душком?

- В целом не могу так сказать. Вы имеете в виду спорный пенальти?

- Именно.

- Таких моментов в матчах бывает много. Но если бы я был датчанином, то мне было бы очень обидно, что команда проиграла именно таким образом. Хотя вчера я болел как раз за Данию. Но надо осознавать, что датчане в большей степени рассчитывали на серию послематчевых пенальти. Хоть мне и очень симпатична эта команда, но все видели, как англичане ее придавили. В данной ситуации было бы обиднее, если бы англичане, имея такое большое преимущество, не прошли в финал.

- А если рассматривать сам эпизод с пенальти, там было нарушение, как вам показалось?

- Это очень спорный момент. Повторы не дают полной картины эпизода. Мне показалось, что если там и был контакт, то минимальный. Никто Стерлинга не сносил. Там мог один игрок сборной Дании иметь контакт, другой тоже мог контактировать с этим нападающим. Но когда футболист бежит на большой скорости, касания, которое не заметно даже камере, часто бывает достаточно, чтобы он потерял координацию и упал. Стерлинг – очень быстрый нападающий, и в том моменте он несся на большой скорости. Любого прикосновения было достаточно, чтобы он упал.

- Получается, вы доверяете решению судей на ВАР?

- Не то, чтобы я им доверял. У меня тоже остались спорные ощущения от этого момента. Но если рассматривать весь матч в целом, то нельзя не признать, что англичане вышли в финал по делу.

- Помимо спорного пенальти, в том эпизоде на поле был второй мяч, и судья должен был остановить игру, но не сделал этого. Что об этом думаете?

- Я не видел этого, но по правилам арбитр, конечно, должен был остановить игру. Но надо смотреть, как долго второй мяч находился на поле, и как он туда попал. Надо принимать решение в совокупности.

- Получается еще одна грубая ошибка судьи?

- Судья мог просто не видеть второго мяча на поле.

- Но ему же должны были подсказать помощники.

- Конечно, потому что когда на поле находится два мяча, то игра должна быть остановлена. Можно было потом на ВАР увидеть этот эпизод: как долго этот мяч находился на поле. Для меня это дополнительный момент, чтобы говорить о том, что победа англичан получилась с душком. Но в целом, хозяева, конечно, были более достойны выхода в финал.

- Датчане оправдали ваши ожидания или ждали от них более яркой игры?

- Я не ждал более яркой игры, хотя датчане мне наиболее симпатичны на этом чемпионате Европы. Я болел за них, но умом понимал, что им будет очень тяжело добраться до финала. В этой сборной нет таких звезд, как в Англии. И эти датчане мне симпатичны. Это сборная ровная во всех линиях, без особых звезд, но и без откровенно слабых футболистов. Все ребята в этой команде были очень мотивированы. Этим они мне тоже понравились.

Елена Григорьевская

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