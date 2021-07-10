УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии по итогам матча с Данией

УЕФА вынес решение по итогам полуфинального поединка чемпионата Европы - 2020 между сборными Дании и Англии. Как сообщает пресс-служба организации, футбольная ассоциации Англии наказана штрафом в размере 30 тысяч евро.

УЕФА принял такое решение по моменту с лазерной указкой, которой британские болельщики пытались ослепить голкипера датчан Каспера Шмейхеля. Также FA наказали за использование фанатами пиротехники и нарушения во время исполнения гимнов.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. В финале подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Италии. Поединок пройдет на «Уэмбли» 11 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

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