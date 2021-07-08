Сенников: «Англия выглядела лучше, несмотря на этот пенальти»

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08 Июля 2021, 16:27,
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Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча между сборными Англии и Дании в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.
«Ожидаемо, что Англия вышла в финал. Но все ожидали, что Англия победит в основное время, а этого не произошло. Датчане немного даже удивили своей настырностью, наглостью, моментами накрывали англичан на их половине поля, имели хорошие моменты. Сборная Дании провела хороший матч. Но если брать в целом, то сборная Англии, даже несмотря на спорный пенальти, который везде обсуждают, по игре имела превосходство и больше заслужила в финал. Англичане были просто сильнее и по ходу всего всего матча имели преимущество. Ещё можно отметить датчан, они забили первый гол со штрафного на этом Евро. Все отмечали, что много автоголов, но ещё и со штрафных голов не было вообще.
Момент с пенальти? Лёгкое касание было. Для меня это не так важно. Если бы игра была равной или Дания играла бы лучше, то это было бы обидно. А в данной ситуации, Англия выглядела лучше, несмотря на этот пенальти», - сказал Сенников.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Дмитрий Сенников
Сам болел за Данию до полуфинала, но в 1/2 это был ужасный автобус, играющий на отбой. Просто стыдобище 2 тайм и доп.время. Практически не одного удара и шанса. Их потолок это полуфинал. Абсолютно заслуженный выход в финал Англии. Да, пенальти сомнительный, но просто по совокупности моментов Англия должна была выносить датский автобус 4-1 минимум. Они были мощнее по всем аспектам.