Гладилин: На этом Евро результат приносит зрелищный футбол

Известный футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился ожиданиями от полуфинальных матчей чемпионата Европы.

- Что думаете о полуфинальной паре Италия – Испания? Кто ваш фаворит?

- Есть небольшое преимущество в опыте у итальянцев. Ребята знают, как побеждать. У испанцев ни тренер, ни игроки, кроме Бускетса, не имеют опыта побед. А по игре соперники равные. И по подбору игроков выделить никого не могу. Звезд нет, составы равные. Думаю, будет равная игра. Если команды будут играть в открытый футбол, то матч получится зрелищным. Для итальянцев всегда было не свойственно играть в атакующий открытый футбол. Испанцы тоже готовы контролировать мяч, играть в атакующий футбол. Но я боюсь, что может взять верх консервативный футбол и игра на результат. Посмотрим.

- Какую из этих сборных вам было бы интереснее увидеть в финале?

- Мне обе сборные нравятся. Как и англичане с датчанами. Эти четыре команды играют в атакующий, грамотный футбол, а не сидят в обороне. Все достойны финала и проявили себя на Евро с лучшей стороны, показав качественный футбол.

- У датчан какие шансы пройти в финал?

- Равные. Просто англичане играют на результат, очень рационально. Они раскрылись в атаке, много забивают. Потенциал больше у Англии, потому что ее футболисты выступают в очень сильных клубах. Хотя и у датчан потенциал хороший. Не скажу, что у англичан будет преимущество. Соперники будут играть на результат. Не думаю, что мы увидим много голов. Команды будут действовать аккуратно, чтобы не допустить ошибку, ведь главное - пройти дальше.

- Англичане будут играть на «Уэмбли». Видите в этом их преимущество?

- Конечно. У них будут свои болельщики, поддержка. Поэтому они больше должны играть первым номером. Но датчане им не уступят, и будут навязывать борьбу. У них тоже несколько ведущих футболистов играют в английский футбол. Поэтому не будет проблем противостоять хозяевам.

- Какие-то новые тенденции для себя отметили на этом Евро?

- Мобильность атаки и техническое оснащение стали высокие. Техника и тактика наконец-то стали выходить на первое место. Футбол стал зрелищнее, потому что даже такие консерваторы, как итальянцы и англичане стали играть в футбол. Нам тоже надо ловить этот момент. Надо играть в зрелищный футбол для болельщиков. Он приносит результат.

- Много мячей на этом Евро было забито дальними ударами. О чем это говорит?

- Людей не подпускают к воротам. Все разбираются четко и строго. Лучшие клубы сильно прибавили в тактике, потому что любая ошибка может быть чревата проигрышем.

- Почему же наша сборная не развивается, а стоит на месте?

- Потому что у нас технико-тактический компонент отстает. Над этим надо работать, подтягивать игроков. Наших ребят не учат играть в футбол, а просто тренируют. А их надо обучать тактике и технике. Многие не умеют этого делать, а играют и получают хорошие контракты.

- Чем вообще вам запомнится это Евро?

- Тем, что все фавориты переоценили свои возможности: французы, немцы, португальцы, и вылетели слишком рано. Хотя по составу они могли пройти дальше. Особенно Франция. У нее огромный потенциал. Но она сама проиграла, когда вела 3:1.

Елена Григорьевская