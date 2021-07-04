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Кирьяков: «После перерыва непонятно, что произошло со сборной Украины»

04 Июля 2021, 14:00,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча между сборными Украины и Англии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Предсказуемым такой разгром не был, столько мячей никто не ожидал. Но когда ты пропускаешь в самом начале и даешь гандикап команде, которая сильнее тебя по уровню игроков, то рассчитывать на успех очень тяжело. Да, Украина перестроилась из-за травмы своего защитника, стала активнее смотреться впереди. Но надо было выжимать что-то из этих моментов, в таких матчах голевые ситуации очень важны, их много не бывает в таких играх, нужно реализовывать их.

Вторая половина первого тайма давала надежду, что Украина продолжит играть в таком же ключе, наверное, это стало неожиданностью для англичан, которые, честно говоря, оборонялись и думали о том, чтобы поскорее прозвучал свисток на перерыв. А после перерыва непонятно, что произошло. То ли игроки Украины перестали в себя верить, то ли сильно устали. Потеря концентрации стоила им в начале второго тайма двух голов, после которых сразу стало ясно, что в этот вечер Украина не способна что-то противопоставить англичанам», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Сергей Кирьяков
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