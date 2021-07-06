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​Саутгейт: «Сборная Дании поймала эмоциональную волну»

06 Июля 2021, 19:30,

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу будущего соперника. В среду, 7 июля, английской национальной команде на родном «Уэмбли» предстоит встретиться с Данией в полуфинале чемпионата Европы.

«Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще всё, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала ещё прочнее, и это может здорово им помочь», - высказался Саутгейт, слова которого приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, что сборная Дании смогла выйти из группы со второго места, набрав всего лишь три очка за счёт крупной победы над Россией (4:1). После этого в плей-офф «алая гвардия» обыграла команды Уэльса (4:0) и Чехии (2:1).

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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