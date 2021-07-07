Писарев: «На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды»

Экс-футболист сборной России Николай Писарев высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы - 2020 между национальными командами Англии и Дании.

«На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды. При своих болельщиках играть гораздо легче. Англия заслужила свой финал. Думаю, они обыграют Данию», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Матч Англия - Дания пройдет на стадионе «Уэмбли» сегодня, 7 июля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Победитель этого противостояния сыграет в финале против сборной Италии. Решающий матч турнира пройдет в Лондоне 11 июля.

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