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Саутгейт: «Во время матча с Украиной я уже думал о полуфинале»

05 Июля 2021, 08:21,

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с представителями СМИ после выхода своих подопечных в полуфинал чемпионата Европы - 2020. В 1/4 финала британцы уверенно переиграли команду Украины со счетом 4:0.

«Впереди нас ждет нелегкий путь, поэтому нельзя расслабляться. Во время поединка против Украины я уже думал о полуфинале. У Англии есть отличный шанс стать чемпионом Европы. Наша команда может войти в историю», - цитирует специалиста The Guardian.

В 1/2 финала сборная Англии встретится с командой Дании. Поединок пройдет на «Уэмбли» 7 июля. Начало - 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарет Саутгейт
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