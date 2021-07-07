Александр Мостовой: «Если датчане правильно сыграют, то у них есть все шансы»

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Англии и Дании.

«Болеть в это встрече буду за датчан. Англичанам будет сложно в этом матче, это ясно. У Англии, конечно, есть преимущество своего поля, домашние игры. Из-за этого они имеют перевес, но Дания дошла до такой стадии, и она не будет останавливаться. У датчан очень хорошая команда, если они правильно сыграют, то у них есть все шансы. У англичан есть пара человек, которых нужно перекрыть. Если они смогут это сделать, а я думаю, что смогут, то шансы есть. Англия ещё не пропустила ни одного мяча, хотелось бы, чтобы сегодня это прервалось», - сказал Мостовой.

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