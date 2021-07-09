Шмейхель рассказал о влиянии лазера во время пенальти Кейна

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал, что ему не помешал лазер во время пенальти в исполнении нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

«Я не чувствовал лазер во время пенальти. Он находился позади меня, светили с правой стороны. Помеха была во время второго тайма, о чем я сразу же сказал арбитру», - цитирует датского вратаря Sport.tv2.dk.

Матч завершился победой сборной Англии в дополнительное время со счетом 2:1.

В финале чемпионата Европы - 2020 подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Италии. Матч пройдет 11 июля, начало - 22:00 мск.

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