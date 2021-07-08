Кьяер: «Разочарован, что Дания не вышла в финал»

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьяер дал интервью после поражения от Англии в полуфинале чемпионата Европы - 2020. Датчане уступили в дополнительное время со счетом 1:2.

«Трудно принять поражение. Команда повела отличный турнир. Я горжусь своей сборной, хотя в то же время разочарован, что не удалось выйти в финал», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

В финальном поединке сборная Англии встретится с командой Италии. Матч пройдет в Лондоне 11 июля, начало - 22:00 по московскому времени.

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