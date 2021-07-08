Сухина: «Пенальти в ворота Дании не было»

Бывший футбольный рефери Станислав Сухина прокомментировал скандальный пенальти, который назначил голландский арбитр Данни Маккели в ворота сборной Дании после падения Рахима Стерлинга. Его слова приводит РБК.

«Мое мнение - пенальти не было. Судья дает бороться, а тут вдруг какой-то контакт. Идеальный вариант продолжить игру и сейчас не обсуждали бы этот момент», - сказал Сухина.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:1. В финале чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта сыграет против Италии. Встреча состоится в Лондоне 11 июля.

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