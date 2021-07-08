​Итальянская газета: «Щедрый пенальти подтверждает подозрения в ответной милости УЕФА к Борису Джонсону»

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08 Июля 2021, 15:18,
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Вся футбольная Европа обсуждает спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который помог сборной Англии обыграть Данию в полуфинале чемпионата Европы. Авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport связывает назначенный пенальти с ролью Бориса Джонсона – премьер-министра Великобритании – в выходе клубов АПЛ из проекта Суперлиги.
«Щедрый пенальти, который получила сборная Англии, подтверждает подозрения в ответной милости УЕФА к Борису Джонсону за его роль в предотвращении Суперлиги», - отрывок из статьи на своей страничке в «Твиттере» приводит британский журналист Саймон Эванс.
В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет против Италии 11 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Борис Джонсон
Всё так, к гадалке можно не ходить...