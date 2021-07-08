​Итальянская газета: «Щедрый пенальти подтверждает подозрения в ответной милости УЕФА к Борису Джонсону»

Вся футбольная Европа обсуждает спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который помог сборной Англии обыграть Данию в полуфинале чемпионата Европы. Авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport связывает назначенный пенальти с ролью Бориса Джонсона – премьер-министра Великобритании – в выходе клубов АПЛ из проекта Суперлиги.

«Щедрый пенальти, который получила сборная Англии, подтверждает подозрения в ответной милости УЕФА к Борису Джонсону за его роль в предотвращении Суперлиги», - отрывок из статьи на своей страничке в «Твиттере» приводит британский журналист Саймон Эванс.

В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет против Италии 11 июля.