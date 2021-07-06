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Невилл: «Сака может дать Англии энергию»

06 Июля 2021, 20:46,

Эксперт Sky Sports Гари Невилл хочет увидеть полузащитника «Арсенала» Букайо Сака в стартовом составе на полуфинальный матч Евро-2020 против команды Дании.

«Стерлинг и Кейн – очевидный выбор. Саутгейт вполне мог бы подбросить монетку и выбрать между Сака, Грилишем, Фоденом, Санчо и Рэшфордом. Каждый из них способен выйти с первых минут и не разочаровать. Мы очень сильны в атаке.

Я бы предпочел Санчо в основе именно Сака. Он привнес в игру сборной огромную энергию в поединке с Германией на «Уэмбли».

Датчанам точно не понравится противостоять ему. Букайо впечатлил публику в прошлых играх», - подчеркнул Гари Невилл.

19-летний Сака принял участие в двух играх на Евро-2020, но результативными действиями еще не отличался.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная Англии, Сборная Дании, Гари Невилл, Букайо Сака
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