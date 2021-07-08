Саутгейт: «Говорили футболистам, что придётся продемонстрировать стойкость, преодолевать неудачи и трудности»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал первый в истории выход своей команды в финал чемпионата Европы.

- Я очень-очень сильно горжусь подопечными. Просто невероятно находиться в эпицентре событий. На протяжении всего вечера болельщики были непревзойденными, - заявил тренер в эфире ITV. - Мы знали, что игра не будет прямолинейной и простой, как это случилось в Риме [против сборной Украины, 4:0]. Мы говорили футболистам, что придется продемонстрировать стойкость, преодолевать неудачи и трудности, и мы это сделали.

Напомним, что британцы пробились в финал турнира, где сыграют против национальной команды Италии.

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