Слуцкий высказался о спорном пенальти на Стерлинге

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08 Июля 2021, 08:12,
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Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером казанского «Рубина», высказал свое мнение о спорном пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Дании.
«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос в том, фолил ли Мехле. Моё мнение - не было нарушения правил», - заявил тренер в эфире Первого канала.
Напомним, что Англия обыграла Данию (2:1) вышла в финал чемпионата Европы. В решающем поединке подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Италии. Поединок состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Слуцкий, Рахим Стерлинг
Скорее всего выход в финал янок был проплачен, а каким образом не важно. Для арбитра нужно было сделать одно решающе действие и он его выполнил.. а может сказалось давление трибун и судья побоялся наездов со стороны болельщиков англикосов.
забей слово "янки" в тырнете. очень удивишься. к "англикосам" оно имеет скорее никакое отношение.