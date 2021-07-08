Слуцкий высказался о спорном пенальти на Стерлинге

Российский специалист Леонид Слуцкий, который является главным тренером казанского «Рубина», высказал свое мнение о спорном пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Дании.

«Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос в том, фолил ли Мехле. Моё мнение - не было нарушения правил», - заявил тренер в эфире Первого канала.

Напомним, что Англия обыграла Данию (2:1) вышла в финал чемпионата Европы. В решающем поединке подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Италии. Поединок состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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