Лумб: «Ещё никогда Дания и сборная не были столь едины»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Дании Микаэль Лумб в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с Англией на Евро-2020.

- Знаете, здесь в Дании люди действительно верят в победу в сегодняшнем матче. Но я думаю, что это будет очень и очень сложно. Англия играет действительно очень хорошо. Она забивает много, особенно в последних матчах, и еще ни разу не пропустила. Однако, я замечаю, что еще никогда страна и сборная не были столь едины. Уверен, игроки ощущают эту невероятную поддержку и будут биться до конца. Без преувеличения, вся Дания будет сегодня у телевизоров болеть за нашу команду.

Сергей Румянцев

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».