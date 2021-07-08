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Губерниев - о пенальти в ворота Дании: «Наш беспристрастный профессионал Карасёв никогда бы так не ошибся»

08 Июля 2021, 12:43,

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу голландского судьи Данни Маккели в поединке 1/2 финала чемпионата Европы - 2020 между сборными Англии и Дании (2:1 д.в.)

«Арбитр судил просто ужасно, неверно назначил пенальти. Уверен, наш беспристрастный профессионал Карасев никогда бы так не ошибся», - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что в концовке первого тайма дополнительного времени голландский рефери указал на «точку» после падения Рахима Стерлинга в штрафной площади датской сборной. Этот момент вызвал множество споров. Многие эксперты считают, что Маккели грубо ошибся, назначив 11-метровый удар.

В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет с Италией. Матч пройдет 11 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 15:35

Биатлоныч дело говорит!!!

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