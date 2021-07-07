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Саутгейт: «Англия никогда не играла в финале Евро, это нас мотивирует»

07 Июля 2021, 11:56,

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от встречи с командой Дании в полуфинале чемпионата Европы - 2020.

«От нас многого ждут на этом турнире, и пока мы оправдываем ожидания. Сборная Англии никогда не играла в финале чемпионата Европы, это нас сильно подстегивает. Команда очень мотивирована.

Что касается состава на полуфинал, то все игроки в строю. Постараемся найти правильные ключи к предстоящему сопернику», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Англия и Дания сыграют в Лондоне 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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Комментарии (1)
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0
zurukukkk
07 Июля 2021, 12:42

не жили богато- нефиг и начинать!)))

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