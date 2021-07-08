Кейн: «Не лучший пенальти в моей карьере»

Капитан сборной Англии Гари Кейн, звезда матча с Данией в полуфинале Евро, дал комментарий после финального свистка.

- Невероятно, какой матч! Похвалю датчан. Мы реагировали на события очень хорошо. Мы пробились в домашний финал, вот это чувства! - приводит слова Кейна УЕФА.

- Я выбрал угол, куда намеревался бить. Получился не лучший пенальти в моей карьере. Порой промахиваешься, но дальше тебе везет, и, к счастью, так и произошло, - добавил игрок.

- Мы знаем, что против Италии будет сложный матч. Пока все для нас складывается великолепно. Еще один матч дома, и не могу его дождаться, - заключил Кейн.

Финальный матч с Италией пройдет в воскресенье.

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