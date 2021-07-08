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Стерлинг: «Чистейший пенальти»

08 Июля 2021, 01:28,

Форвард сборной Англии Рахим Стерлинг дал интервью после матча с датчанами в полуфинале Евро-2020. Его команда победила со счетом 2:1 и в финале сыграет против Италии. Решающий гол был забит после 11-метрового, который заработал именно Стерлинг, при этом у экспертов и болельщиков присутствуют сомнения в том, что арбитру нужно было фиксировать фол.

- Да, я ворвался в штрафную, и он выбросил свою правую ногу, а она коснулась моей ноги. Чистейший пенальти, - заявил Стерлинг в эфире ITV.

Добавим, что решение арбитра назначить 11-метровый также подтвердили судьи на ВАР, которые даже не позвали судью посмотреть самому повтор момента.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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1
Zenituwka
08 Июля 2021, 02:50

Сколько за игру нога стерлинга касалась игроков соперника? На штук 30 чистейших удалений накопилось наверное)) если мы говорим про касание , а не про фол))

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