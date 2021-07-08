Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания

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08 Июля 2021, 08:32,
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Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы сборной Англии над командой Дании (2:1 д.в.) в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.
«Отличная игра, победила лучшая команда. Англичане заслужили этот успех. Что касается пенальти, то его точно не было. Для меня это не 11-метровый. На таком уровне ставить такой пенальти... Решение арбитра мне непонятно. Не понимаю, почему VAR не отменил пенальти», - цитирует португальца TalkSPORT.
11-метровый в ворота Дании был назначен после падения вингера Рахима Стерлинга. К точке подошел Гарри Кейн и не сумел переиграть Каспера Шмейхеля. Однако форвард удачно сыграл на добивании, принеся своей команде путевку в финал Евро-2020.
Соперником Англии по финалу будет Италия, которая в полуфинале обыграла Испанию в серии пенальти. Матч состоится 11 июля, начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии
Forza Italia
Позор Англии, а прежде всего - позор УЕФА!!!
УЕФА отблагодарил руководство ФФА за то , что те жестко наехали на клубы АПЛ и заставили их выйти из Супер Лиги. На матч вышел заряженный судья , было дано задание не допустить серию пенальти, и Маккели его успешно выполнил. Позорная победа, еще более позорно при наличии системы ВАР в футболе.
Всё так. Исторически всегда симпатизировал англичанам, но после вчерашнего позорнейшего матча, боюсь, буду всегда желать этой сборной Англии поражений во всех турнирах.
Позор англикосам, позор вам янки..