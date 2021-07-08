Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы сборной Англии над командой Дании (2:1 д.в.) в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.

«Отличная игра, победила лучшая команда. Англичане заслужили этот успех. Что касается пенальти, то его точно не было. Для меня это не 11-метровый. На таком уровне ставить такой пенальти... Решение арбитра мне непонятно. Не понимаю, почему VAR не отменил пенальти», - цитирует португальца TalkSPORT.

11-метровый в ворота Дании был назначен после падения вингера Рахима Стерлинга. К точке подошел Гарри Кейн и не сумел переиграть Каспера Шмейхеля. Однако форвард удачно сыграл на добивании, принеся своей команде путевку в финал Евро-2020.

Соперником Англии по финалу будет Италия, которая в полуфинале обыграла Испанию в серии пенальти. Матч состоится 11 июля, начало - 22:00 мск.

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