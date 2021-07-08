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Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания

08 Июля 2021, 08:32,

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы сборной Англии над командой Дании (2:1 д.в.) в матче 1/2 финала чемпионата Европы - 2020.

«Отличная игра, победила лучшая команда. Англичане заслужили этот успех. Что касается пенальти, то его точно не было. Для меня это не 11-метровый. На таком уровне ставить такой пенальти... Решение арбитра мне непонятно. Не понимаю, почему VAR не отменил пенальти», - цитирует португальца TalkSPORT.

11-метровый в ворота Дании был назначен после падения вингера Рахима Стерлинга. К точке подошел Гарри Кейн и не сумел переиграть Каспера Шмейхеля. Однако форвард удачно сыграл на добивании, принеся своей команде путевку в финал Евро-2020.

Соперником Англии по финалу будет Италия, которая в полуфинале обыграла Испанию в серии пенальти. Матч состоится 11 июля, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Англии
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Комментарии (5)
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1
Igor-Nazarenko
08 Июля 2021, 11:50

Forza Italia

4
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 09:35

Позор Англии, а прежде всего - позор УЕФА!!!

2
Ale10JUFC
08 Июля 2021, 09:43

УЕФА отблагодарил руководство ФФА за то , что те жестко наехали на клубы АПЛ и заставили их выйти из Супер Лиги. На матч вышел заряженный судья , было дано задание не допустить серию пенальти, и Маккели его успешно выполнил. Позорная победа, еще более позорно при наличии системы ВАР в футболе.

0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 12:00

Всё так. Исторически всегда симпатизировал англичанам, но после вчерашнего позорнейшего матча, боюсь, буду всегда желать этой сборной Англии поражений во всех турнирах.

3
sanay
08 Июля 2021, 08:55

Позор англикосам, позор вам янки..

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