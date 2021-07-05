Кавазашвили: Итальянцы победят испанцев при любых раскладах, а англичане задавят датчан своей мощью

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями по поводу полуфинальных матчей чемпионата Европы.

- Что думаете о полуфинальной паре Италия – Испания?

- Итальянский футбол перешел в ту стадию, когда с цементированной защитой они очень остро переходят в атаку. Раньше у них было «катеначчо», когда они стояли сзади, совершали один выпад, забивали и все. А сейчас они стали играть по-другому. Итальянцы совместили два главных фактора игры – оборону и атаку. Они это все объединили в одно целое и стали играть в атакующий футбол. Вся команда находится в движении вперед, и это очень перспективный футбол.

- Кто ваш фаворит?

- Вообще я буду смотреть на эти две команды в полуфинале Евро с большим удовольствием, потому что это классные и техничные сборные. В них собраны молодые и перспективные футболисты. Но думаю, что при любом раскладе итальянцы должны победить. У них более сбалансированная команда в плане коллективной игры.

- Какая из этих сборных вам наиболее симпатична?

- Итальянцы мне очень нравятся. Я удивлен, что они воскресли после долгих неудач. Сейчас они семимильными шагами идут к финалу. Должен сказать, что я удивлен очень грамотной коллективной атакующей игрой англичан. Такого количества нападающих, как у них, нет ни в одной сборной. Они все время играют широким фронтом, крайние нападающие все время двигаются вперед, атакуют с мячом и без мяча. Они всегда были консервативны в футболе, но на этом Евро выступают очень грамотно, квалифицированно во всех линиях. Они здорово понимают друг друга и очень сбалансировано играют в защите. У англичан прекрасный вратарь. Мне кажется, что датчане получат мяча три или четыре.

- Англичане не пропускали на Евро. Получается, их игровой стержень все-таки оборона?

- У них игровой стержень – это коллективный футбол. Команда должна сама чувствовать игру. Если вы посмотрите, их тренер никогда не кричит у кромки поля, не машет руками и не подсказывает. Он молча наблюдает за встречей. Футболисты сами регулируют игру и понимают, когда им надо перейти на оборонительный вариант, а когда необходимо идти в атаку. В последнем матче они прихватили украинцев на их же половине поля. Весь первый тайм они давили Украину, не давали ей разыгрывать ни короткие, ни средние передачи. Для этого нужна очень хорошая функционалка. То есть, команда подготовлена здорово, а при наличии умных футболистов, они играют в современный, классный коллективный футбол.

- Многие считают сборную Дании одним из открытий этого чемпионата. Что они могут противопоставить англичанам?

- Когда датчане играли с нами, то первые тридцать минут просто дрожали и ничего не могли с собой поделать. Они боялись Россию, и я думал, что мы им забьем даже не один мяч. Но наши дали им возможность пережить этот страх, а потом они как поперли! Забили мяч и все. Единственное, когда счет стал 2:0, была пятиминутка, когда они немного дрогнули. Но у них много опытных футболистов, которые взяли на себя лидерство и забили.

- С англичанами это не пройдет?

- Нет. Англичане просто не дадут им возможность так легко играть. Они будут сбалансированы на каждом пятачке поля и будут присматривать за каждым футболистом. Они задавят их за счет своей мощи.

- Почему так много автоголов на этом чемпионате?

- И не только автоголов. Очень много отраженных пенальти. Причем вратари гадают на удар, а они не должны этого делать. Надо стоять в середине ворот и реагировать на удар. А что касается автоголов, этот чемпионат Европы получается очень напряженным, поэтому я не удивлен, что защитники иногда забивают в свои ворота.

- Какой голкипер вам больше всего понравился на Евро?

- Два вратаря. Швейцарец Зоммер и англичанин Пикфорд. А вот итальянский вратарь в силу роста не может контролировать всю штрафную площадь. Он должен был брать пример у Дзоффа, который всегда прекрасно играл на выходах. Но ему 24 года, и он еще может улучшить этот компонент.

Елена Григорьевская