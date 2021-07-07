Гари Невилл просит сборную Англии исключить недооценку датчан

Известный в прошлом футболист Гари Невилл опасается, что сборная Англии проиграет второй полуфинал подряд, и призвал команду Гарета Саутгейта воспользоваться своим шансом в матче на Евро-2020 с Данией. Об этом бывший футболист рассказал в интервью изданию FourFourTwo.

Англия еще не пропустила ни одного гола в турнире, и, после победы над Германией в 1/8 финала и Украиной в четвертьфинале, у фанатов большие ожидания от матча полуфинала против сборной Дании.

«Я искренне уверен в этом тренере и игроках, что на этот раз полуфинал - это еще не конец! Чтобы выиграть любой полуфинал, нужно отличное выступление. Сборная Дании действительно хороша, одной удачи для победы сегодня будет недостаточно..

«Единственная опасность в том, что ребята как раз эту опасность и не видят. Когда находишься в состоянии эйфории, складывается впечатление, что это никогда не кончится. Но это не работает», - сказал Невилл.

«Ребята, не позволяйте эмоциям брать верх, придерживайтесь плана тренера и сосредоточьтесь на нем. Вперед, ребята! Сосредоточьтесь и воспользуйтесь этим шансом!» - подытожил Невилл.

Матч между сборными Англии и Дании пройдет 7 июля в Лондоне.

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