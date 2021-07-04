Кирьяков: «Можно ожидать от Дании всего, вплоть до победы в чемпионате»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Дании и Чехии.

«Я не ожидал, что датчане так проведут первый тайм и уже в первой половине встречи добьются ощутимого преимущества, которое позволило им играть по счёту во втором тайме. Они пропустили, но это дисциплинированная команда, и в решающих моментах они вряд ли допустят еще одну оплошность. По игре чехи перестроились, им нужно было идти вперед, раскрываться, датчане играли по счёту, используя быстрые атаки. В принципе Дания могла еще не раз наказать соперника, но не сделала этого и дала надежду чехам сравнять счёт. К концу матча было видно, что Чехия устала и от этого матча, и от всего чемпионата, не было у них сил дожать датчан и перевести игру в овертайм.

Я сразу сказал, что когда выходишь из такой сложной ситуации, проиграв первые два матча, то вырастают крылья. Это произошло с Данией. Победа над нашей сборной вселила им уверенность, они выдохнули, и напряжение, которое у них было, растворилось. Игроки уже совсем по-другому выглядели в матчах плей-офф. Теперь от них можно ожидать все, что угодно. В какой-то степени и удача им сопутствует. Команда очень сильная по составу, если посмотреть на клубы, в которых играют футболисты Дании, то комментарии излишни. Класс у команды есть. В полуфинале многое будет зависеть от характера, от морально-волевых качеств на фоне усталости. Нужно будет выжимать из себя резервы. Если они это сделают, то можно ожидать от Дании всего, вплоть до победы в чемпионате», - сказал Кирьяков.