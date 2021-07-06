Корнаухов: «Фаворит в этой встрече, конечно же, Англия. Но не всё так просто»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Дании и Англии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Фаворит в этой встрече, конечно же, Англия. Но не все так просто. Любой из футболистов атакующей линии сборной Дании может решить любой эпизод в свою пользу. Датчане обладают очень хорошим индивидуальным мастерством, они великолепно играют на этом турнире, у них хорошая командная игра, тренер перестроил её в связи с потерей Эриксена. Каспер Хьюлманд хорошо выбирает тактическую схему на матч, маневрирует разными схемами уже во время игры. Плюс Англия дошла до полуфинала и не пропустила ни одного мяча. Все-таки это давление «не пропустить» сказывается иногда во вред. Это тоже один из аргументов за Данию. Но, обладая такой поставленной Саутгейтом игрой, обладая такими индивидуально сильными футболистами, сборная Англии все-таки фаворит. Но англичанам будет очень-очень не просто», - сказал Корнаухов.