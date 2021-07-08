Каспер Шмейхель побил рекорд отца на чемпионатах Европы

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08 Июля 2021, 00:50,
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Во втором полуфинале чемпионата Европы 2020 года сборная Дании на протяжении двух с небольшим часов претендовала на выход в решающую стадию турнира, но все же в овертайме проиграла Англии со счётом 1:2.
Героем поединка стал голкипер скандинавов Каспер Шмейхель, который парировал сразу 8 ударов по своим воротам, что является рекордом для датчан на чемпионатах Европы. Примечательно, что прошлое достижение в этом плане (7 сэйвов) принадлежало отцу Каспера, Петеру Шмейхелю.
Добавим, что Каспер Шмейхель пропустил первый гол после срезки защитника Симона Кьера, а второй - после добивания Гарри Кейном с отраженного голкипером 11-метрового.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Дании, Каспер Шмейхель