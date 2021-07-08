Шахматист Непомнящий: «Это был необязательный пенальти, но он возвращается домой»

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал сомнительный пенальти на вингере сборной Англии Рахиме Стерлинге в полуфинальном поединке чемпионата Европы - 2020 против команды Дании (2:1 д.в.)

«Это был очень необязательный пенальти, но он возвращается домой. Пока что», - гласит сообщение шахматиста в твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что британские фанаты на чемпионате Европы используют лозунг «футбол возвращается домой». Таким образом они намекают на чемпионство своей сборной.

В финале Англия встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли».

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