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Бербатов: «Кейн может послать своих критиков»

08 Июля 2021, 22:43,

Бывший нападающий сборной Болгарии, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высказался о капитане сборной Англии Гарри Кейне. «Благодаря своему выступлению на чемпионате Европы, Кейн может послать всех своих критиков», - приводит слова Бербатова Goal.com.

Капитан англичан на этом чемпионате Европы забил уже 4 мяча, и, во многом благодаря результативности Кейна, сборная Англии сумела дойти до финала турнира, в котором команда «трех львов» встретится со сборной Италии. Кроме того Кейн превзошел рекорд Гари Линекера по голам в составе сборной Англии на больших турнирах, забив в сумме 10 мячей.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн, Димитар Бербатов
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