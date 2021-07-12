Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  

Сборные Италии и Англии выдали напряжённый финал. В основное время команды обменялись забитыми голами, но в серии пенальти «скуадра адзурра» была точнее.

Вечером в воскресенье состоялся решающий матч чемпионата Европы. На «Уэмбли» при сумасшедшей поддержке сборная Англии билась за победу с итальянцами. Для «трёх львов» это был первый финал Евро в истории, в то время как для «скуадры адзурры» – четвёртый (один из которых оказался победным). Назвать фаворита финала было сложно. Подопечные Роберто Манчини по ходу турнира показывали хороший атакующий футбол, в то время как дружина Гарета Саутгейта поражала надежностью обороны. Предсказать, что окажется решающим, было нельзя.

Игра началась с быстрого гола. Итальянцы получили право на угловой, который ни к чему не привёл. Англичане быстро побежали вперёд – Шоу слева отдал мяч в центр на Кейна, который выполнил выверенную диагональ на правый фланг на Триппьера. Защитник без помех прицелился и навесил на дальний угол вратарской, где итальянцы забыли прибежавшего Шоу. Латераль англичан в касание мощно пробил в ближний угол, и мяч, задев штангу, залетел в сетку.

Англичане тут же ещё продемонстрировали, что будут действовать довольно жёстко. Правда, уже на седьмой минуте британцы перестарались, и итальянцы получили право на штрафной в опасной близости от ворот, но удар Инсинье со стандарта оказался выше цели. В целом англичане продолжали атаковать, причём больше правым флангом. В одном случае Кьеллини прервал прострел на Стерлинга, в другом случае хозяева заработали угловой, который ни к чему не привёл.

После стартовой активности темп игры чуть спал. Англичане стали действовать в более привычном себя аккуратном стиле, а вот у итальянцев ничего не получалось. Британцы при этом активно старались действовать на контратаках, но до опасных моментов у ворот Доннаруммы дело не доходило. Пикфорд же и вовсе практически отдыхал – англичане просто не подпускали соперников к своим владениям.

За десять минут до конца первого тайма итальянцы нанесли первый опасный удар в матче. Кьеза слева прорывался к воротам англичан, ушёл от Райса, который несколько раз пытался нарушить правила, и пробил из-за пределов штрафной под опорную ногу Пикфорду, но в створ немного не попал. До перерыва больше опасных моментов не возникало, а игра явно шла по сценарию англичан, которые и ушли на перерыв, ведя в счёте.

Embed from Getty Images

В начале второго тайма англичане требовали пенальти в ворота итальянцев. Стерлинг прорывался к воротам соперника между Бонуччи и Кьеллини и упал, но арбитр предложил продолжать игру, а видеоассистенты подтвердили это мнение. Итальянцы же вновь заработали опасный штрафной почти по центру ворот, но Инсинье вновь пробил мимо цели.

Итальянцы продолжали владеть мячом, но это ни к чему не приводило. Англичане контролировали ход поединка и не давали сопернику ничего создать, выжидая свой момент. Лишь по истечении часа Кьеза наконец-то из пределов штрафной нашёл возможность пробить в створ, но Пикфорд в падении выручил свою команду. В ответ Стоунз после углового бил головой, но чуть выше цели.

В середине второго тайма давление итальянцев привело к забитому голу. После углового Кристанте продлил подачу, мяч попал к Верратти, который пробил с близкого расстояния, Пикфорд коснулся, но парировал лишь в штангу. Первым на добивании оказался Бонуччи, который буквально внёс футбольный снаряд в сетку.

Embed from Getty Images

На 73-й минуте итальянцы упустили чудо-момент. После длинной передачи из центра Берарди рванул в штрафную и слёта бил в касание мимо вышедшего из ворот Пикфорда. Однако мяч прошёл выше перекладины. Англичане пытались в концовке чуть добавить и поджать итальянцев, но опасных моментов не возникало. В итоге основное время так и докатилось до ничьей, и поединок продолжился в овертайме.

Игра в дополнительное время шла аккуратная. Обе команды пытались атаковать, но главное думали о том, как бы не пропустить. У англичан был шанс после углового, когда мяч из штрафной вылетел на Филлипса, который сразу решился на удар, но в створ не попал. Итальянцы ответили своим моментом под занавес первого дополнительного тайма. Эмерсон на левом фланге обыграл Уокера и простреливал на Бернардески, но того успел опередить Пикфорд.

В начале второго дополнительного тайма итальянцы получили право на штрафной, и Бернардески решился на удар, который пришёлся точно в Пикфорда. Англичане ответили опасным навесом, когда Стоунз опережал Доннарумму, но не дотянулся до мяча. Хозяева старались поддавить гостей, у которых, казалось, кончались силы, но итальянцы смогли отодвинуть игру от своей штрафной. В итоге судьба звания чемпионов Европы определялась в серии пенальти.

Первый удар наносил Берарди и легко открыл счёт. У англичан отправился Кейн, Доннарумма угадал, но достать мяч не смог. Следующим Белотти пробил в нижний угол, но Пикфорд угадал и парировал эту попытку. Магуайр же точным ударом под перекладину вывел свою команду вперёд. Бонуччи следующим на паузе пробил над Пикфордом. Рэшфорд, вышедший специально под серию пенальти, пытался обмануть Доннарумму, отправил его в другой угол, но попал в штангу. Берардески затем по центру пробил в цель. Санчо, также вышедший под пенальти, также не забил, потому что Доннарумма вытащил его удар из угла. Жоржиньо же следующим ударом не смог переиграть Пикфорда, который также спас свою команду в прыжке. Однако Сака не смог этим воспользоваться, и его удар Доннарумма также отбил.

Сборная Италии выиграла второй Евро в своей истории, а команда Англии вновь осталась без большой победы. Гарет Саутгейт же к проигранной полуфинальной серии на Евро в качесвте игрока теперь добавил и поражение в финале уже как тренер.