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Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы

12 Июля 2021, 00:57,

Сборные Италии и Англии выдали напряжённый финал. В основное время команды обменялись забитыми голами, но в серии пенальти «скуадра адзурра» была точнее.

Протокол игры  
Италия 1:1 Англия
  2' Шоу Люк (0:1)
(1:1) Бонуччи Леонардо 67'  
(3:3) Бонуччи Леонардо 121'  
  121' Кейн Гарри (2:2)
  121' Магуайр Гарри (2:3)
(2:1) Берарди Доменико 121'  
(4:3) Бернардески Федерико 121'  
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо   55' Кьеллини Джорджо   90' Эмерсон Палмиери   118' (Флоренци Алессандро (   118') Барелла Николо   47'   54' (Кристанте Бриан (   54') Жоржиньо II   114' Верратти Марко   96' (Локателли Мануэль (   96') Кьеза Федерико   86' (Бернардески Федерико (   86') Иммобиле Чиро   54' (Берарди Доменико (   54') Инсинье Лоренцо   84'   91' (Белотти Андреа (   91')
Запасные: Сиригу Сальваторе Толой Рафаэл Пессина Маттео Мерет Алекс Бастони Алессандро Ачерби Франческо
Пикфорд Джордан Уокер Кайл   120' (Санчо Джедон (   120') Стоунс Джон Магуайр Гарри   106' Триппьер Киран   70' (Сака Букайо (   70') Филлипс Кэлвин Райс Деклан   74' (Хендерсон Джордан (   74' Рэшфорд Маркус   120') Шоу Люк Стерлинг Рахим Маунт Мэйсон   99' (Грилиш Джек (   99') Кейн Гарри
Запасные: Калверт-Льюин Доминик Коди Конор Джеймс Рис II Беллингхем Джуд Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон
11 июля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Вечером в воскресенье состоялся решающий матч чемпионата Европы. На «Уэмбли» при сумасшедшей поддержке сборная Англии билась за победу с итальянцами. Для «трёх львов» это был первый финал Евро в истории, в то время как для «скуадры адзурры» – четвёртый (один из которых оказался победным). Назвать фаворита финала было сложно. Подопечные Роберто Манчини по ходу турнира показывали хороший атакующий футбол, в то время как дружина Гарета Саутгейта поражала надежностью обороны. Предсказать, что окажется решающим, было нельзя.

Игра началась с быстрого гола. Итальянцы получили право на угловой, который ни к чему не привёл. Англичане быстро побежали вперёд – Шоу слева отдал мяч в центр на Кейна, который выполнил выверенную диагональ на правый фланг на Триппьера. Защитник без помех прицелился и навесил на дальний угол вратарской, где итальянцы забыли прибежавшего Шоу. Латераль англичан в касание мощно пробил в ближний угол, и мяч, задев штангу, залетел в сетку.

Англичане тут же ещё продемонстрировали, что будут действовать довольно жёстко. Правда, уже на седьмой минуте британцы перестарались, и итальянцы получили право на штрафной в опасной близости от ворот, но удар Инсинье со стандарта оказался выше цели. В целом англичане продолжали атаковать, причём больше правым флангом. В одном случае Кьеллини прервал прострел на Стерлинга, в другом случае хозяева заработали угловой, который ни к чему не привёл.

После стартовой активности темп игры чуть спал. Англичане стали действовать в более привычном себя аккуратном стиле, а вот у итальянцев ничего не получалось. Британцы при этом активно старались действовать на контратаках, но до опасных моментов у ворот Доннаруммы дело не доходило. Пикфорд же и вовсе практически отдыхал – англичане просто не подпускали соперников к своим владениям.

За десять минут до конца первого тайма итальянцы нанесли первый опасный удар в матче. Кьеза слева прорывался к воротам англичан, ушёл от Райса, который несколько раз пытался нарушить правила, и пробил из-за пределов штрафной под опорную ногу Пикфорду, но в створ немного не попал. До перерыва больше опасных моментов не возникало, а игра явно шла по сценарию англичан, которые и ушли на перерыв, ведя в счёте.

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В начале второго тайма англичане требовали пенальти в ворота итальянцев. Стерлинг прорывался к воротам соперника между Бонуччи и Кьеллини и упал, но арбитр предложил продолжать игру, а видеоассистенты подтвердили это мнение. Итальянцы же вновь заработали опасный штрафной почти по центру ворот, но Инсинье вновь пробил мимо цели.

Итальянцы продолжали владеть мячом, но это ни к чему не приводило. Англичане контролировали ход поединка и не давали сопернику ничего создать, выжидая свой момент. Лишь по истечении часа Кьеза наконец-то из пределов штрафной нашёл возможность пробить в створ, но Пикфорд в падении выручил свою команду. В ответ Стоунз после углового бил головой, но чуть выше цели.

В середине второго тайма давление итальянцев привело к забитому голу. После углового Кристанте продлил подачу, мяч попал к Верратти, который пробил с близкого расстояния, Пикфорд коснулся, но парировал лишь в штангу. Первым на добивании оказался Бонуччи, который буквально внёс футбольный снаряд в сетку.

Embed from Getty Images

На 73-й минуте итальянцы упустили чудо-момент. После длинной передачи из центра Берарди рванул в штрафную и слёта бил в касание мимо вышедшего из ворот Пикфорда. Однако мяч прошёл выше перекладины. Англичане пытались в концовке чуть добавить и поджать итальянцев, но опасных моментов не возникало. В итоге основное время так и докатилось до ничьей, и поединок продолжился в овертайме.

Игра в дополнительное время шла аккуратная. Обе команды пытались атаковать, но главное думали о том, как бы не пропустить. У англичан был шанс после углового, когда мяч из штрафной вылетел на Филлипса, который сразу решился на удар, но в створ не попал. Итальянцы ответили своим моментом под занавес первого дополнительного тайма. Эмерсон на левом фланге обыграл Уокера и простреливал на Бернардески, но того успел опередить Пикфорд.

В начале второго дополнительного тайма итальянцы получили право на штрафной, и Бернардески решился на удар, который пришёлся точно в Пикфорда. Англичане ответили опасным навесом, когда Стоунз опережал Доннарумму, но не дотянулся до мяча. Хозяева старались поддавить гостей, у которых, казалось, кончались силы, но итальянцы смогли отодвинуть игру от своей штрафной. В итоге судьба звания чемпионов Европы определялась в серии пенальти.

Первый удар наносил Берарди и легко открыл счёт. У англичан отправился Кейн, Доннарумма угадал, но достать мяч не смог. Следующим Белотти пробил в нижний угол, но Пикфорд угадал и парировал эту попытку. Магуайр же точным ударом под перекладину вывел свою команду вперёд. Бонуччи следующим на паузе пробил над Пикфордом. Рэшфорд, вышедший специально под серию пенальти, пытался обмануть Доннарумму, отправил его в другой угол, но попал в штангу. Берардески затем по центру пробил в цель. Санчо, также вышедший под пенальти, также не забил, потому что Доннарумма вытащил его удар из угла. Жоржиньо же следующим ударом не смог переиграть Пикфорда, который также спас свою команду в прыжке. Однако Сака не смог этим воспользоваться, и его удар Доннарумма также отбил.

Сборная Италии выиграла второй Евро в своей истории, а команда Англии вновь осталась без большой победы. Гарет Саутгейт же к проигранной полуфинальной серии на Евро в качесвте игрока теперь добавил и поражение в финале уже как тренер.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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Комментарии (83)
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0
Sergo
12 Июля 2021, 02:04

Отдельный привет летит в адрес Андреа Центрелли... Ждем статью "Почему сб. Италии не станет чемпионом мира", теперь уже на фарт)))

0
Roni
12 Июля 2021, 02:03
Считаю, что как бы там болельщики Англии не унывали, а турнир Евро 2020 удался. Будет т что вспомнить. Финал считаю таким и должен был быть. Волнительным и напряженным. Все молодцы. Все старались. На моей памяти это один из интересных после Евро 2000 и 2008. Кому какой турнир запомнился больше всего?
1
Sergo
12 Июля 2021, 02:00

Спасибо, ИТАЛИЯ!!! Спасибо команде! В своей футбольной жизни болельщика скуадры я видел все - победу Италии на ЧМ, победу Ювентуса в ЛЧ, п теперь воочию победу на Евро после 2-х проигранных финалов. Дядя большой и взрослый, но радуюсь, как ребёнок. Семья спит, а я до сих пор не могу успокоиться от переполняющих меня эмоций... Всех адзурри с победой! Всех, кто болел за мб. Италии с чемпионством! FORZA ITALIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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0
Roni
12 Июля 2021, 01:58
И вот когда чемпион определён , то кого бы вы могли выделить из сб Италии? Кому бы вы отдали ЗМ? Я бы отдал команде. Там все были как одна целая. Спартанцы
1
Matteo
12 Июля 2021, 01:46

А теперь сравните, как играют игроки сборной Англии в топ клубах АПЛ и Германии.
Я имею в виду, сугубо индивидуальную игру. Как и писал ранее, Саутгейту столь невзрачная игра была бы простительна только в случае достижения результата, но его нет. Наряду с Дешамом главный неудачник всего турнира возможно.

2
beorn_n
12 Июля 2021, 01:41

Итальянцы заслуженно победили, прошедший сезон в италии был самым забивным и зрелищным в европе, все это привело к значимым результатам. Победа на евро, победа на евровидении, это просто шикарный год для Италии не смотря ни на что. Forza Italy, Forza Chiesa, Forza Juve!

2
Juventissimo
12 Июля 2021, 01:49

Про Евровидение ты зря))) такого ужаса мир давно не видел...

0
beorn_n
12 Июля 2021, 01:53

ужасное зрелище - это пенальти на стерлинге в прошлом матче). А тут на любителя.) Наплыв гостей в Италию в след году увеличится это факт.

0
Super fanat
12 Июля 2021, 01:49

Евровидение само по себе ужас.

1
Super fanat
12 Июля 2021, 01:42

Forza Spinazzola ещё бы добавил!

0
beorn_n
12 Июля 2021, 01:45

Там все молодцы). Персонально для себя выделил искорку которая зажигала Италию на мой взгляд.

1
Super fanat
12 Июля 2021, 01:48

Понял! Могу согласиться. Мою искорку, я думаю, ты тоже заметил.

0
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:41

С другой стороны, победа с такой игрой в финале была бы с душком. Весь второй тайм- коту под хвост. Выиграли более духовитые. Остается верить в лучшее. Как всегда...)

2
Super fanat
12 Июля 2021, 01:40

Англия выдала максимум на турнире! Только Данию коряво прошли. А так прагматизм максимальный, как и экономия сил в группе, действительно необходимая, чтобы дальше раскрыться! Несколько блевотный футбол иногда с минимумом моментов, но эффективный. В плей-офф они уже показали, кем являются. Действительно перспективная Германия (пусть и без проблем) пала. Украина тоже самое. Дания, не без проблем, но была обыграна. Да, можно сетовать, что у Италии сетка была куда тяжелее и Англию осознанно подводили к финалу местами. Но Англия там была заслуженно. Теперь про Италию. Искромётный футбол на протяжении всего турнира. Да, Австрия немного встряла как ком в горле, но заставила Италию вспомнить, кто они такие и что победы так просто не даются... Потом уже пошли скальпы. Бельгии. Испании. Теперь Англии. Безоговорочно. В разных стилях. С экономией сил или нет. На фарте или нет. Сильнейший и есть сильнейший :) Англия, конечно, хорошо изначально отправила Италию в нокдаун, поначалу в это даже поверилось. Но потом, опять же, Италия хорошо вернулась в игру. Потребовался всего один гол. И расслабленность Англии некоторая. Она и её молодняк её и убил. Тревожным звоночком выглядел уже выход Санчо и Рэшфорда, неужели под пенальти? Но ты же не верил им на протяжении всего турнира? Почему они? Потому что нападающие? Потому что стоят дорого? А как же психология? Опыт. В пенальти возраст и тому подобное идёт прахом. Ты должен быть уверен в себе. Готов к этому. Остальное не важно. И Рэшфорд, и Санчо, и Сака были к этому абсолютно не готовы. Итог видим. А так Италию с победой! Не верилось, но они обладатели Евро. Прекрасная работа Манчини. А аматоры зенитовские кусают локти :) Легенды Кьеллини и Бонуччи теперь могут смело уходить на покой. Сборная в надёжных руках :)

0
Ариох
12 Июля 2021, 02:04

Как раз и опасаюсь, что Кьеллини и Бонуччи уйдут на покой. Таких игроков у Италии больше нет.

1
Juventissimo
12 Июля 2021, 01:58

+) Хорошо сказано

0
Super fanat
12 Июля 2021, 01:58

Спасибо :)

2
Манчестерский Иппатий
12 Июля 2021, 01:39

Наблюдение - ничего более: пенальти не забиты англоафриканцами...

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3
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:34

Может, в будущем что-то и поменяется, но сейчас я просто ненавижу... даже не трех недоделков - пенальтистов, а тренера. Саутгейт, стыдно так играть аля сборная Исландии.. России... да хоть той же Дании - в финале, который бы мог стать финалом мечты. ты все про.. ал снова, Гарет. И твой антифутбол -это позор.

3
FORZAYOU
12 Июля 2021, 01:34

У Англии в серии пенальти не было шансов. Молодцы Сенаторы! Отпахали как последний матч в жизни!!!) ПОЗДРАВЛЯЮ всех болельщиков скуадры!!!

0
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:35

Шансов так-то в серии была куча. да этой самой кучей и обделались. Поздравляю.

0
Element-22
12 Июля 2021, 01:32

Фигура Саутгейта в Англии рискует стать фигурой Черчесова - на бумаге чувак берёт 4 место на ЧМ и серебро на Евро, на бумаге такие результаты после ходжсонов и подающих угловые кейнов - сказка. И рулить он будет, пока также жидко не обгадится.

0
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:37

не судят только победителей. Все может быть. Но я все равно не понимаю такой игры с таким составом.

0
ингерман
12 Июля 2021, 01:32

ай на чм буду болец за финал гешпания - англы.. возьмем реванш за армаду и трафальгар.. )))

1
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:36

а ты вообще болеть-то за кого-то реально умеешь? не изгаляться чтобы, а болеть? поржи. на старости полезно, говорят.

2
redwhite1959
12 Июля 2021, 01:31

У Италии отличный вратарь, надёжная оборона, креативная и техничная полузащита. А вот с нападающими - НАПРЯГ!(( На высоком уровне смотрелся только Кьеза! Белотти и Иммобиле в матчах с испанцами и англичанами НИЧЕМ себя не проявили! Нужны напы высококлассные Манчини - и тогда на ЧМ его команда "пошумит"!

7
Piter_Land
12 Июля 2021, 01:30
Футбольный Бог есть!!!! Привет ныряльщикам Кейну и Стерлингу. Место Англии всегда где-то там
1
KLINSMANN
12 Июля 2021, 01:28
Рэшфорд пижон аки Баджо
5
Juventissimo
12 Июля 2021, 01:29

Баджо никогда не был пижоном.

0
KLINSMANN
12 Июля 2021, 01:35

ага только Пижоны на ЧМ94 подводят =)

1
Juventissimo
12 Июля 2021, 01:48

Италия вышла в финал именно благодаря Баджо, а в серии пенальти до него не забили два игрока.

0
CELTIC FROST
12 Июля 2021, 01:27

от такого боления за сборную Англии я могу и концы отдать. они вообще что-то на моем веку выиграют. Саутгейт - убийца атакующей игры команды. непростительно..................

2
KLINSMANN
12 Июля 2021, 01:26
АНГЛИЯ ЛОПУХИ ))))))))
10
Pappa Carlo
12 Июля 2021, 01:25

это были замены под пенальти?
Саутгейт,большое спасибо от всех тиффози

4
Boris
12 Июля 2021, 01:25

Игра была в целом примерно равная, а главное честная. Англичанам не хватило опыта, как игрокам, так и тренеру. Не знаю о чем думал Саутгейт когда выпускал молодых Рэшфорда и Санчо под серию пенальти вместо опытных игроков. И уж точно не понятно зачем давать бить последний пенальти 19-летнему пареньку. Но это уже история, англичане сами упустили свое счастье. Но полученный опыт должен помочь им на ЧМ, 100%

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