Президент УЕФА против нового проведения Евро в разных странах

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает нового проведения чемпионата Европы в разных странах континента.

«Если вы спросите моё мнение, я бы так больше не поступал. Это сложно и несправедливо. Какая-то команда преодолевает 10 000 километров, а какая-то – 1000 километров. Это несправедливо, в том числе и для фанатов. Кому-то нужно быть в Риме, а через пару дней – в Баку. Это четыре с половиной часа полёта.

Это была интересная идея, которую оказалось сложно реализовать. Я не думаю, что мы когда-то это повторим», - приводит слова Чеферина бельгийский HLN со ссылкой на BBC.