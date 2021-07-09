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Президент УЕФА против нового проведения Евро в разных странах

09 Июля 2021, 16:40,

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает нового проведения чемпионата Европы в разных странах континента.

«Если вы спросите моё мнение, я бы так больше не поступал. Это сложно и несправедливо. Какая-то команда преодолевает 10 000 километров, а какая-то – 1000 километров. Это несправедливо, в том числе и для фанатов. Кому-то нужно быть в Риме, а через пару дней – в Баку. Это четыре с половиной часа полёта.

Это была интересная идея, которую оказалось сложно реализовать. Я не думаю, что мы когда-то это повторим», - приводит слова Чеферина бельгийский HLN со ссылкой на BBC.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александер Чеферин
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
09 Июля 2021, 17:41

Евро в нескольких странах - бредовее и придумать нельзя. Платини надеялся пополнить казну УЕФА и свой личный счёт. Где сейчас Платини???

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FORZAYOU
09 Июля 2021, 17:25

теперь это т.н. "английская система"

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