​Сборные Италии и Англии определились с формой на финал Евро-2020

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10 Июля 2021, 20:16,
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В воскресенье вечером на «Уэмбли» в финале Евро-2020 сразятся сборные Италии и Англии. Команды уже определились с игровыми формами на этот матч, о чём сообщает Football Italia.
Футболисты сборной Италии выйдут на поле в синих футболках и белых шортах. Футболисты сборной Англии, в свою очередь, сыграют в белых футболках, хотя на родине многие призывали команду Гарета Саутгейта выбрать красные футболки, как было в триумфальном для команды финале чемпионата мира 1966 года.
Вратарь итальянской сборной сыграет в жёлтом, а вратарь английской сборной - в зелёном.
Футболисты сборных Италии и Англии перед игрой преклонят колено в поддержку движения Black Lives Matter. Итальянская сторона согласилась пойти на этот шаг из солидарности.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии