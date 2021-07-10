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​Сборные Италии и Англии определились с формой на финал Евро-2020

10 Июля 2021, 20:16,

В воскресенье вечером на «Уэмбли» в финале Евро-2020 сразятся сборные Италии и Англии. Команды уже определились с игровыми формами на этот матч, о чём сообщает Football Italia.

Футболисты сборной Италии выйдут на поле в синих футболках и белых шортах. Футболисты сборной Англии, в свою очередь, сыграют в белых футболках, хотя на родине многие призывали команду Гарета Саутгейта выбрать красные футболки, как было в триумфальном для команды финале чемпионата мира 1966 года.

Вратарь итальянской сборной сыграет в жёлтом, а вратарь английской сборной - в зелёном. 

Футболисты сборных Италии и Англии перед игрой преклонят колено в поддержку движения Black Lives Matter. Итальянская сторона согласилась пойти на этот шаг из солидарности.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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