​Сборные Италии и Англии определились с формой на финал Евро-2020

В воскресенье вечером на «Уэмбли» в финале Евро-2020 сразятся сборные Италии и Англии. Команды уже определились с игровыми формами на этот матч, о чём сообщает Football Italia.

Футболисты сборной Италии выйдут на поле в синих футболках и белых шортах. Футболисты сборной Англии, в свою очередь, сыграют в белых футболках, хотя на родине многие призывали команду Гарета Саутгейта выбрать красные футболки, как было в триумфальном для команды финале чемпионата мира 1966 года.

Вратарь итальянской сборной сыграет в жёлтом, а вратарь английской сборной - в зелёном.

Футболисты сборных Италии и Англии перед игрой преклонят колено в поддержку движения Black Lives Matter. Итальянская сторона согласилась пойти на этот шаг из солидарности.